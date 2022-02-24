Стало известно, когда соберется Радбез ООН: Зеленский призывает направить миротворцев в Украину

Стало известно, когда соберется Радбез ООН: Зеленский призывает направить миротворцев в Украину

Встреча запланирована на 4:30 по Киеву.

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций пройдет по просьбе Украины.

Об этом информирует телеканал CNN.

По информации телеканала, встреча запланирована на 21:30 по времени Нью-Йорка (4:30 по Киеву).

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Ожидается, что заседание пройдет в открытом режиме. Ранее сообщалось, что Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с обращением "ДНР" и "ЛНР" к России о военной помощи.

Напомним, предводители террористов так называемых "независимых" "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту страны-агрессорке Владимиру Путину с просьбой оказать им военную помощь. По данным Минобороны США, армия России начала входить в оккупированный Донбасс.

Также президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что просит Генеральную ассамблею ООН направить миротворческую миссию в Украину из-за обострения ситуации.

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