Стало известно, когда соберется Совбез ООН, чтобы обсудить ситуацию в Украине

Совет Безопасности ООН соберется 31 октября 2023 года на заседание, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную полномасштабным вторжением России.
Инициировали заседания Эквадор и Франция, которые консультировались с украинской делегацией, пишет Укринформ.
Ожидается, что представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам расскажет о потребностях украинцев в зимний период, а также об опубликованной недавно Программой ООН по окружающей среде оценке экологических последствий подрыва российскими войсками Каховской дамбы.
Также члены Совбеза, например Албания, Франция, Япония, Мальта, Швейцария, Великобритания, США могут выступить с осуждением России за обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.
Начнется заседание Совета Безопасности по 10:00 по восточноамериканскому времени (16:00 по Киеву – ред.) – после обсуждения ситуации в Сомали.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия в ООН призналась, что виновна в ударе по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 52 мирных жителя.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ООН сообщили, сколько гражданских погибло в Украине с начала полномасштабной войны.
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