Стало известно, когда состоится новое заседание СНБО: дата и время

Стало известно, когда состоится новое заседание СНБО: дата и время

Заседание СНБО назначено на 17.00 завтра, 17 сентября.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в эту пятницу, 17 сентября, соберется на заседание. На собрании могут ввести новый пакет санкций.

Об этом сообщили в аппарате СНБО в комментарии "Украинской правде".

Издание пишет, что заседание запланировано традиционно в 17:00. Состоится оно на Банковой, в Офисе президента.

Эту же информацию впоследствии официально сообщили в СНБО,

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 года в 17.00 в г.. Киев заседание СНБО Украины (Офис Президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания" — сказано в сообщении.

По информации некоторых СМИ, на заседании могут ввести новые санкции, но кто именно попадет под ограничительные меры, пока неизвестно.

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