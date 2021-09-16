Стало известно, когда состоится новое заседание СНБО: дата и время

Заседание СНБО назначено на 17.00 завтра, 17 сентября.
Совет национальной безопасности и обороны Украины в эту пятницу, 17 сентября, соберется на заседание. На собрании могут ввести новый пакет санкций.
Об этом сообщили в аппарате СНБО в комментарии "Украинской правде".
Издание пишет, что заседание запланировано традиционно в 17:00. Состоится оно на Банковой, в Офисе президента.
Эту же информацию впоследствии официально сообщили в СНБО,
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 года в 17.00 в г.. Киев заседание СНБО Украины (Офис Президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания" — сказано в сообщении.
По информации некоторых СМИ, на заседании могут ввести новые санкции, но кто именно попадет под ограничительные меры, пока неизвестно.
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