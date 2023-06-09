Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайна": будут говорить о "небесном щите Украины"

Во время очередного заседания Контактной группы по обороне Украины будут говорить об усилении защиты украинского неба.

Следующее заседание "Рамштайна" состоится 15 июня в Брюсселе.

Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, на следующей неделе глава Пентагона Ллойд Остин отправится в Европу, где вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии генералом Марком Милли 15 июня проведет личную встречу Контактной группы по обороне Украины, а 16 июня – встреча министров обороны стран НАТО.

Сейчас известно, что министры обороны стран-союзников Украины собираются обсудить создание коалиции боевых самолетов "небесный щит Украины".

Райдер также сообщил, что Министерство обороны США знает об активизации боевых действий в Украине.

"Когда дело доходит до оценки этих конкретных операций или разговоров об этих операциях, это действительно то, что лучше оставить украинцам", — сказал он.

Спикер Пентагона подчеркнул, что именно Россия виновата в происходящем сейчас, поэтому "украинцы, конечно, имеют право защищать себя, и мы имеем право поддержать их, чтобы они могли себя защитить".

"Совершенно очевидно, что ежедневно российские войска пытаются убивать невинных украинцев. И мы – правительство Соединенных Штатов – будем работать с международным сообществом, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь им (украинцам – ред.) защитить свою страну и вернуть суверенную территорию", — добавил Райдер.

Напомним, предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла 25 мая. Тогда участники сосредоточились на помощи Украине еще больше защитить небо.

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