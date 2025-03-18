Время разговора президентов не ограничено – они будут говорить, пока сочтут нужным.

Во вторник 18 марта с 16:00 до 18:00 по московскому времени (с 15 до 17 по Киеву) президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор.

Об этом рассказал пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков., передают росСМИ.

"Лидеры будут говорить столько, сколько сочтут нужным", — отметил он.

По его словам, Финальная договоренность по Украине нуждается в дополнительных обсуждениях, поскольку существует много аспектов, связанных с дальнейшей нормализацией двусторонних отношений.

Напомним, ранее мы писали о том, что Портников назвал козырь в руках Трампа для давления на Путина.

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