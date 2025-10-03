Стало известно, когда состоится встреча Зеленского с фракцией

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с фракцией «Слуга народа» в период с 6 по 10 октября, как и было объявлено ранее.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук Интерфакс-Украина.

«На предыдущем заседании фракции с участием президента было принято решение, что следующая встреча с фракцией планируется в период с 6 по 10 октября. Мы об этом сообщали официально», — заявила Палийчук агентству «Интерфакс-Украина».

По ее словам, эти встречи проходят по договоренности между депутатами и президентом, и на данный момент нет требования со стороны Зеленского созвать фракцию.

Она также напомнила, что на сентябрьской встрече президент подчеркнул важность регулярных контактов с фракцией, рекомендовав проводить их не реже одного раза в месяц: «Во время прошлой встречи с фракцией глава государства отметил, что такие встречи нужно проводить чаще, не реже одного раза в месяц».

Палийчук уточнила, что «ни о каких кадровых решениях сейчас речь не идет», поэтому обсуждение персональных изменений не планируется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в середине сентября Владимир Зеленский провел встречу с депутатами фракции «Слуга народа» в Офисе президента, во время которой обсуждались вопросы обороны, а также международной и внутренней политики.