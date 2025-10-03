- Дата публикации
Стало известно, когда состоится встреча Зеленского с фракцией
Встреча Зеленского с депутатами может стать важной для дальнейшей политической стратегии партии.
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с фракцией «Слуга народа» в период с 6 по 10 октября, как и было объявлено ранее.
Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук Интерфакс-Украина.
«На предыдущем заседании фракции с участием президента было принято решение, что следующая встреча с фракцией планируется в период с 6 по 10 октября. Мы об этом сообщали официально», — заявила Палийчук агентству «Интерфакс-Украина».
По ее словам, эти встречи проходят по договоренности между депутатами и президентом, и на данный момент нет требования со стороны Зеленского созвать фракцию.
Она также напомнила, что на сентябрьской встрече президент подчеркнул важность регулярных контактов с фракцией, рекомендовав проводить их не реже одного раза в месяц: «Во время прошлой встречи с фракцией глава государства отметил, что такие встречи нужно проводить чаще, не реже одного раза в месяц».
Палийчук уточнила, что «ни о каких кадровых решениях сейчас речь не идет», поэтому обсуждение персональных изменений не планируется.
Напомним, ранее мы писали о том, что в середине сентября Владимир Зеленский провел встречу с депутатами фракции «Слуга народа» в Офисе президента, во время которой обсуждались вопросы обороны, а также международной и внутренней политики.