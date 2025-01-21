Стало известно, когда состоятся переговоры Украины с командой Трампа

Никаких деталей о вероятной встрече представителей Киева и Москвы Арахамия не назвал.

Переговоры представителей Украины с командой нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут пройти в начале февраля во время "Украинской недели" в Вашингтоне.

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"В начале февраля будет "Украинская неделя" в Вашингтоне. Я думаю, что там, на самом деле, будут проходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем", — высказался Арахамия.

Впрочем, деталей политик не сообщил.

Напомним, в своей инаугурационной речи Дональд Трамп и словом не обмолвился о войне в Украине. Впрочем, на встрече со поклонниками в Capital One Arena в Вашингтоне заявил, что нужно остановить некоторые войны. В этой связи он упомянул российскую войну против Украины, а также нападение ХАМАСа на Израиль.

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