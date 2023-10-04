Стало известно, когда состоятся выборы спикера Палата представителей США

Лицо в должности временного спикера было определено ранее на случай увольнения кресла спикера Палаты представителей.

Об этом пишет Укринформ.

Сейчас Макгенри может только объявлять перерыв в работе Палаты, закрывать заседание и ставить голосование кандидатуры на должность спикера.

Голосование за нового спикера состоится уже на следующей неделе, сообщили депутаты-республиканцы. Сегодня конгрессмены будут находиться на каникулах и вернется во вторник вечером на конференцию перед возможным голосованием в среду.

Маккарти после голосования за его устранение провел пресс-конференцию, на которой заявил, что не думал об отставке. По словам эксспикера, его однопартиец Мэтт Гейц, инициировавший этот процесс, руководствовался личными мотивами.

«Слушайте, вы все знаете Мэтта Гейца. Вы знаете, что это было личное, – сказал Маккарти. – Это не имело ничего общего с расходами... Это все было для того, чтобы привлечь ваше внимание».

Маккарти также во время пресс-конференции подчеркнул, что является сторонником поддержки Украины и сравнил Путина с Гитлером.

"Я поддерживаю вооружение Украины... Это не значит присылать им наличные деньги, но вооружать Украину... Меня очень беспокоит долгосрочная перспектива. Происходящее очень напоминает 1930-е годы. Многие шаги, которые делает Путин, очень похожи на шаги Гитлера. Но сейчас происходит несколько даже хуже того, что произошло в 1930-х годах", — резюмировал он.

Напомним, что спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти отстранен от должности. За его отставку проголосовали 216 человек, против 210. Такой случай, когда члены Палаты представителей проголосовали за отставку спикера, произошел впервые в истории Соединенных Штатов.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал подробности по поводу ходатайства об отставке Кевина Маккарти 2 октября.

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