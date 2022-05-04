Стало известно, когда Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине: детали

Проблема продовольственной безопасности в мире обострилась в связи с российским вторжением в Украину.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 5 мая рассмотрит ситуацию в Украине.

Об этом во вторник заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет Укринформ.

Постпред США представила журналистам план работы Совбеза на май – месяц председательства Соединенных Штатов в РБ.

Она подчеркнула, что проблема продовольственной безопасности в мире обострилась в связи с российским вторжением в Украину.

"Сегодня эта тема становится еще более актуальной из-за вопиющего вторжения России в Украину. Украина, как вы все знаете, была житницей для развивающихся стран, но Россия создала самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй войны, блокировала ключевые порты и уничтожает гражданскую инфраструктуру и зерновые запасы», — сказала американский дипломат.

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По мнению постпреда США, успехом РБ за последнее время можно считать то, что удалось изолировать Россию в Совбезе, объединить голоса осуждения на Генеральной Ассамблее, благодаря чему 141 страна поддержала резолюцию "Агрессия против Украины". Кроме того, Генассамблея приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", а также исключила РФ из Совета ООН по правам человека.

Именно позиция большинства членов СБ сыграла в этом ключевую роль, заметила Томас Гринфилд.

"Каждый раз, когда мы обсуждаем в Совете Безопасности вопросы, касающиеся России, он вынужден защищаться. И мы будем продолжать это делать, пока он не прекратит это жестокое нападение на украинский народ", — сказала постпред США.

ООН добивается от России предоставить возможность для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий и доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы, в частности в Мариуполь.

Также 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, напомнив о гибели Веры Гирич от ракетного удара по Киеву 28 апреля.

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