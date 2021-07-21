Стало известно, когда США и Германия могут объявить о договоренности по "Северному потоку-2": названа дата

Стало известно, когда США и Германия могут объявить о договоренности по "Северному потоку-2": названа дата

По предварительной информации, администрация Байдена не будет противостоять завершению строительства трубопровода.

США и Германия 21 июля 2021 года могут объявить о договоренности по "Северному потоку-2".

Об этом информирует Wall Street Journal со ссылкой на источники из Берлина и Вашингтона.

Также сообщается, что, по предварительной информации, администрация президента США Джо Байдена не будет противостоять завершению строительства трубопровода.

Ранее источники Reuters сообщали, что соглашение будет включать обязательства обеих сторон обеспечить увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать негативные последствия от нового трубопровода, который приведет газ из Арктики в Германию под Балтийским морем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекту "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Новости недели: "Северный поток-2" стал основной темой переговоров Меркель с Зеленским и с Байденом

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