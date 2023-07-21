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Стало известно, когда США могут передать Украине F-16

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Стало известно, когда США могут передать Украине F-16

В США не считают, что F-16 может изменить ситуацию на фронте / Фото: Associated Press

США не исключают, что могут передать Украине истребители F-16 до конца 2023 года.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время интервью для американского телеканала Fox News.

"F-16 поступят в Украину, скорее всего, до конца года. Но мы не считаем, что только F-16 сможет изменить ситуацию", — отметил он.

В то же время Кирби уточнил, что сейчас Украина очень нуждается в артиллерийских снарядах, амунициях, ПВО, танках и т.д.

"По четырем пунктам мы предоставили невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре способности, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, – и будет еще один в ближайшие дни – вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти сделки.

"Им действительно наиболее необходима артиллерия. И поэтому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка", – сделал вывод Кирби.

Напомним, Украина и 11 стран-партнеров недавно подписали меморандум об обучении украинских пилотов на F-16. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит западные истребители F-16 в следующем году.

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Дата публикации
Просмотры
1954
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