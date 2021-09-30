Стало известно, когда США могут ввести санкции против "Северного потока-2"

Есть предположение, что американские конгрессмены будут обсуждать этот вопрос в октябре.
Експосол США в Германии и управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт заявил, что США могут ввести санкции против "Северного потока-2" уже в декабре.
Об этом пишет Укринформ.
"Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченного к планированию, строительству или эксплуатации Nord Stream 2", — уточнил Берт.
Ранее Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США, включая законодательство о санкциях. Эксперт предположил, что американские конгрессмены будут обсуждать этот вопрос в октябре.
Берт назвал маловероятным вето со стороны президента США.
Он признает, что администрация — с учетом июльской договоренности Байдена с Меркель — будет стремиться вето. Но, по его мнению, администрация Байдена ослабевает, поэтому неизвестно, сможет ли президент противостоять законодателям.
По его мнению, Джо Байден теряет влияние и не может убедить не только республиканцев, но и демократов в целесообразности своей инфраструктурной политики. По словам Берта, среди политиков в Вашингтоне нет ни одного симпатика европейской энергетической политики в контексте проекту "Северного потока-2".
Напомним, газопровод "Северный поток-2", по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, уже достроен и готов к запуску.
Ранее сообщалось, что Германия предложила в обмен на завершение "Северного потока-2" построить в Украине завод по производству водородного топлива и частично перепрофилировать украинскую ГТС под его транспортировки.
Как сообщалось, США отказались похоронить "Северный поток-2". Администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами".
Вместе с этим США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".
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