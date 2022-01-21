Стало известно, когда США примут решение о следующих шагах в отношении России

Стало известно, когда США примут решение о следующих шагах в отношении России

По возвращении госсекретаря Блинкена в Вашингтоне будут обсуждать, какие дальнейшие шаги будут верны.

Очередные шаги внешней политики в отношении Белого дома будут обсуждаться после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен вернется с переговоров в Женеве с российским министром Сергеем Лавровым.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга, — пишет Укринформ.

"Я ожидаю, что по возвращении госсекретаря Блинкена они будут обсуждать с командой по вопросам национальной безопасности, какие дальнейшие шаги будут правильными", — отметила Псаки.

Она добавила, что пока ничего не может сказать о планируемых контактах между американской и российской сторонами, в том числе на уровне глав государств.

Псаки обратила внимание на интенсивную дипломатию с россиянами на прошлой неделе, нынешнее европейское турне Госсекретаря Блинкена, а также многочисленные контакты с европейскими союзниками и партнерами, включая Украину.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, проведя переговоры с европейскими партнерами , отправлялся в Швейцарию, там в центре дипломатической столицы мира, Женевы, у него состоится встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к трехсторонней встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если российская сторона на нее согласится.

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на переговорах с Россией договориться о деэскалации на украинской границе и получить от Кремля гарантии мира на Донбассе.

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