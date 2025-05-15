Стало известно когда стартуют переговоры делегаций Украины и России

Стало известно, когда стартуют переговоры. / © ТСН.ua

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Украинская делегация прибудет в Стамбул вечером 15 мая, накануне ожидаемых переговоров с Россией.

Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

При этом российское агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что переговоры между Россией и Украиной официально стартуют в пятницу, 16 мая.

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Ранее сообщалось, что украинскую делегацию будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин в Турцию не прилетел, а отправил делегацию во главе со своим советником Владимиром Мединским. Bloomberg отмечает, что диктатор РФ назначил чиновников "низшего звена" для переговоров в Стамбуле.

Украина не очень удовлетворена составом представителей Российской Федерации. Владимир Зеленский считает, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский.