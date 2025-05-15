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Стало известно когда стартуют переговоры делегаций Украины и России
Переговоры с Россией могут начаться 16 мая.
Украинская делегация прибудет в Стамбул вечером 15 мая, накануне ожидаемых переговоров с Россией.
Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.
При этом российское агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что переговоры между Россией и Украиной официально стартуют в пятницу, 16 мая.
Ранее сообщалось, что украинскую делегацию будет возглавлять министр обороны Рустем Умеров.
Напомним, диктатор РФ Владимир Путин в Турцию не прилетел, а отправил делегацию во главе со своим советником Владимиром Мединским. Bloomberg отмечает, что диктатор РФ назначил чиновников "низшего звена" для переговоров в Стамбуле.
Украина не очень удовлетворена составом представителей Российской Федерации. Владимир Зеленский считает, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский.