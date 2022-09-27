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Стало известно, когда страны Евросоюза начнут обсуждать новые санкции против России

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Стало известно, когда страны Евросоюза начнут обсуждать новые санкции против России

Фото: Associated Press

Новый, восьмой пакет санкций против России, страны-члены Европейского союза могут обсудить уже на этой неделе.

Пока известно, что фактически первое обсуждение новых санкций против России состоится в пятницу, 30 сентября.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Похоже, что следующее предложение по санкциям ЕС поступит в страны-члены ЕС позже на этой неделе, а первое настоящее обсуждение между представителями ЕС состоится в пятницу (30 сентября – ред.)" – написал журналист.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский Союз наложит санкции против организаторов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

В Германии уже уволили управляющего директора поставщика энергии Energie Waldeck-Frankenberg в Гессене Штефана Шаллера, который был российским "наблюдателем" на фейковых референдумах.

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