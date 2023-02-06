Стало известно, когда страны-партнеры объявят о количестве танков и сроках их предоставления Украине — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля страны-партнеры объявят о количестве танков и сроках их предоставления государству.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, — пишет Укринформ.

"Перечень стран (планирующих предоставить Украине танки – ред.) я пока не раскрываю, потому что некоторые страны еще принимают политические решения. Мое ощущение, что 14 февраля, когда будет очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое физически будет не в Рамштайне, а в Брюсселе, возможно, там уже каждая страна объявит о количестве (танков – ред.) и сроках (предоставлении – ред.)», – заметил Резников.

Сейчас о передаче Украине танков уже заявили канадцы, поляки, немцы, американцы.

Но сначала украинские танковые экипажи пройдут обучение на полигонах в Европе, а потом отправятся на поле боя.

Напомним, что Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2A4, инструкторов, запасные части и боеприпасы. Но глава Минобороны Канады оставила открытой возможность отправки большего количества Leopard 2 в будущем.

Также ВСУ могут извлечь из промышленных складов Германии до 160 основных боевых танков Leopard 1. Немецкие производители готовы отремонтировать значительную часть имеющихся у них боевых машин.

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