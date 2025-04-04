Стало известно, когда Трамп поговорит с Путиным: Politico назвало дату

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Reuters

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"Фюрер" РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут поговорить по телефону 4 апреля или на следующей неделе.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники в Лондоне и Берлине.

По их словам, разговор может состояться "до или после ближайших выходных". Впрочем, Politico отмечает, что окончательных договоренностей по переговорам нет.

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Кроме того, пишет Politico, окружение Трампа посоветовало ему не звонить Путину до тех пор, пока диктатор РФ не согласится на полное прекращение огня в Украине.

Напомним, ранее в Кремле сделали заявление о встрече "фюрера" Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Планы американского лидера посетить в мае Саудовскую Аравию не связаны с Путиным, говорят в Москве.

Дата публикации 20:02, 31.03.25 Количество просмотров 484 Трамп хочет на третий срок: новые громкие заявления американского президента