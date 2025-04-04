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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
906
Время на прочтение
1 мин

Стало известно, когда Трамп поговорит с Путиным: Politico назвало дату

Окончательных договоренностей относительно переговоров нет.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин и Дональд Трамп.

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Reuters

"Фюрер" РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут поговорить по телефону 4 апреля или на следующей неделе.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники в Лондоне и Берлине.

По их словам, разговор может состояться "до или после ближайших выходных". Впрочем, Politico отмечает, что окончательных договоренностей по переговорам нет.

Кроме того, пишет Politico, окружение Трампа посоветовало ему не звонить Путину до тех пор, пока диктатор РФ не согласится на полное прекращение огня в Украине.

Напомним, ранее в Кремле сделали заявление о встрече "фюрера" Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Планы американского лидера посетить в мае Саудовскую Аравию не связаны с Путиным, говорят в Москве.

Дата публикации
Количество просмотров
906
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