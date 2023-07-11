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Стало известно, когда Украина может вступить в НАТО: позиция Италии

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1335
Время на прочтение
1 мин
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Стало известно, когда Украина может вступить в НАТО: позиция Италии

Стала известна позиция Италии об Украине в НАТО / Фото: pixabay.com

Представители стран Европы выражают свою позицию о возможном вступлении Украины в НАТО.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина вступит в НАТО только после окончания войны с Россией.

Об этом пишет La Repubblica.

«Я считаю, что правильный выбор – дать начать работать Совету Украина – НАТО, чтобы подготовить почву для будущего членства, которое обязательно должно состояться после войны», – заявил министр иностранных дел Италии.

Напомним, в литовском Вильнюсе 11-12 июля состоится саммит НАТО. По информации СМИ, Зеленский таки примет участие в саммите Альянса, хотя ранее заявлял, что "не хочет ехать туда ради развлечения", а ждет конкретных результатов.

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Дата публикации
Просмотры
1335
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