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Стало известно, когда Украина поднимет вопрос о пребывании России в Совбезе ООН.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Стало известно, когда Украина поднимет вопрос о пребывании России в Совбезе ООН.

Фото: Associated Press

Украинское государство 26 декабря поднимет вопрос о дальнейшем пребывании российской федерации в Совете Безопасности ООН.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, – пишет Укринформ.

"Завтра мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ: нет, нет ", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что западные партнеры уже начинают вдаваться в вопрос о том, что будет с Россией после ее поражения в войне с Украиной, в частности, по ее денуклеаризации, и эта тема больше не является табу для западной дипломатии.

"Люди уже задают вопрос — какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности. Какова будет РФ с точки зрения географии, с точки зрения армии, с точки зрения владения ядерным оружием", — резюмировал глава МИД.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на создании международного специального трибунала для привлечения российских руководителей к ответственности еще сейчас до завершения войны.

Также Конгресс США внес резолюцию об исключении России из Совбеза ООН. Россия имеет право наложить вето на подобное предложение и, как доказывает практика, уже неоднократно этим пользовалась.

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Дата публикации
Просмотры
82
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