Стало известно, когда Украина получит боеприпасы к Gepard из Германии

Украина может с августа 2023 г. может начать получать боеприпасы для самоходных артиллерийских установок Gepard из Германии.

Настраивается производство, поэтому это займет некоторое время.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет DW.

Оружие, поставляемое Германией, Украина не может использовать для обстрелов российской территории, подчеркнул при этом Шольц. Эти правила придерживаются и другие западные государства, которые поставляют Украине оружие для противодействия российскому нападению, пояснил канцлер и добавил, что при всей необходимой помощи должно быть сделано все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО.

Согласно списку переданных Украине вооружений Германия поставила Украине 34 установки Gepard с шестью тысячами боеприпасов и планирует к передаче еще три установки с 300 тысячами боеприпасов.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планировал начать летом этого года поставки боеприпасов в САУ Gepard, которые правительство Германии заказало от имени Украины.

Сообщалось, что всего Киеву планируют передать 300 тысяч снарядов в двух вариантах стоимостью в несколько сотен миллионов евро.

Помощь Украине от Германии:

Напомним, что немецкое правительство 7 февраля официально приняло решение о передаче Украине в 178 танков Leopard 1 A 5.

Что касается анонсированных ранее Германией 14 танков Leopard 2, то они должны были поступить в Украину до конца марта. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

К слову, Писториус 7 февраля побывал в Киеве, где встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. После встречи украинский министр анонсировал много положительных для государства новостей.