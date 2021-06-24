Стало известно, когда в Афганистане может рухнуть правительство после вывода военных США

Стало известно, когда в Афганистане может рухнуть правительство после вывода военных США

СМИ озвучили время, когда в Афганистане может произойти кризис.

Правительство Афганистана может потерпеть поражение уже через несколько месяцев после вывода всех американских военных из страны.

Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведывательное сообщества США.

По информации военных, афганское правительство во главе с президентом Ашрафом Гани может рухнуть через шесть - 12 месяцев после того, как все американские военные будут выведены из страны.

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А некоторые официальные лица, по информации СМИ заявили, что правительство может пасть уже через три месяца после завершения вывода военных США из Афганистана.

В то же время, в предыдущем анализе говорилось, что правительство Афганистана сможет продержаться два года после ухода американских военных.

Как сообщалось, в середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Президент США отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и по полной координации с союзниками.

Напомним, что 29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Потом переговоры зашли в тупик.

Добавим, что США вывели более половины своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз.

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