Стало известно, когда Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа состоится 19 марта.

Об этом сообщило в соцсети X издание Clash Report.

"Трамп поговорит с Зеленским в 10:00 по восточному времени (16:00 по Киеву)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы Путин отказался согласиться на предложение о полном 30-дневном прекращении огня. Он согласился только на прекращение атак на энергетические и инфраструктурные объекты.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будет разговаривать с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский отметил, что будет обсуждать с Трампом детали следующих шагов по войне в Украине. Он также добавил, что важно услышать от Трампа информацию о его разговоре с Путиным и дальнейших действиях.

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