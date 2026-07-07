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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Стало известно, когда Зеленский поговорит с Трампом на саммите НАТО

Белый дом назвал точное время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО. Переговоры президентов Украины и США намечены на 8 июля.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп (иллюстративный фото)

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (иллюстративный фото) / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу на саммите НАТО 8 июля в 14.30 по киевскому времени.

Об этом говорится в графике, обнародованном администрацией США.

Переговоры Зеленского и Трампа должны пройти после заседания Североатлантического совета на уровне лидеров стран НАТО.

По графику Белого дома встреча президентов Украины и США продлится около часа. Ожидается, что переговоры пройдут на полях саммита НАТО.

Напомним, во вторник, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции, где стороны обсудят возможные пути завершения войны РФ против Украины. После этого президент США намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на переломный момент после разговора с Трампом.

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Дата публикации
Количество просмотров
128
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