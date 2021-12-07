Стало известно, кого Байден, вероятно, предложит на должность посла США в Украине.

Стало известно, кого Байден, вероятно, предложит на должность посла США в Украине.

Уже более двух лет у США нет официально утвержденного в Сенате посла в Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может предложить кандидатуру опытного дипломата Бриджет Бринк на должность посла США в Украине, которая пустует уже более двух лет.

Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники среди чиновников.

Как отмечается, уже более двух лет у США нет официально утвержденного в Сенате посла в Украине.

Действующие и бывшие чиновники сообщают, что президент США Джо Байден может избрать кандидатом на должность американского посла в Украине опытную карьерную дипломатку Бриджет Бринк. Однако окончательного решения еще нет.

Задержка назначения всех кандидатов Государственного департамента США на должности связана с сопротивлением сенатора-республиканца Теда Круза из-за его разногласий с администрацией Байдена по "Северному потоку-2". Сообщается, что такая отсрочка вызвала раздражение в кругу ветеранов дипломатической службы и европейских обозревателей.

Напомним, предыдущий посол США в Украине Мари Йованович завершила свою работу в конце мая 2019 года.

Администрация Дональда Трампа в мае 2020 г. предлагала кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла США в Украине, но его так и не назначили.

В июле этого года на должность рассматривали двух кандидатов : посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Даниэля Розенблюма.

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