Стало известно, кого Байден, вероятно, предложит на должность посла США в Украине.

Уже более двух лет у США нет официально утвержденного в Сенате посла в Украине.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может предложить кандидатуру опытного дипломата Бриджет Бринк на должность посла США в Украине, которая пустует уже более двух лет.
Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники среди чиновников.
Как отмечается, уже более двух лет у США нет официально утвержденного в Сенате посла в Украине.
Действующие и бывшие чиновники сообщают, что президент США Джо Байден может избрать кандидатом на должность американского посла в Украине опытную карьерную дипломатку Бриджет Бринк. Однако окончательного решения еще нет.
Задержка назначения всех кандидатов Государственного департамента США на должности связана с сопротивлением сенатора-республиканца Теда Круза из-за его разногласий с администрацией Байдена по "Северному потоку-2". Сообщается, что такая отсрочка вызвала раздражение в кругу ветеранов дипломатической службы и европейских обозревателей.
Напомним, предыдущий посол США в Украине Мари Йованович завершила свою работу в конце мая 2019 года.
Администрация Дональда Трампа в мае 2020 г. предлагала кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла США в Украине, но его так и не назначили.
В июле этого года на должность рассматривали двух кандидатов : посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Даниэля Розенблюма.