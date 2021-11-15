Стало известно, кого Корниенко вместо себя будет предлагать на пост главы партии "Слуга народа"

Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии, заместителем председателя Комитета ВР по вопросам регионального развития и градостроительства, а также председателем Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.
Александр Корниенко, сложивший полномочия главы партии "Слуга народа", будет предлагать на эту должность вместо себя Елену Шуляк.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
"Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена - боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", – заявил Корниенко.
В "Слуге народа" также отметили, что Корниенко останется членом партии и "будет активно участвовать в ее жизни".
Напомним, 15 ноября, состоится съезд пропрезидентской партии, на котором будут выбирать нового главу политсилы, поскольку 8 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии "Слуга народа". Такое решение он объяснил желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера.
В то же время ранее некоторые нардепы от "Слуги народа" сообщили, что главой партии вместо Александра Корниенко на ближайшем съезде партии могут назначить народную депутатку Елену Шуляк.