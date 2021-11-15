Стало известно, кого Корниенко вместо себя будет предлагать на пост главы партии "Слуга народа"

Стало известно, кого Корниенко вместо себя будет предлагать на пост главы партии "Слуга народа"

Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии, заместителем председателя Комитета ВР по вопросам регионального развития и градостроительства, а также председателем Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

Александр Корниенко, сложивший полномочия главы партии "Слуга народа", будет предлагать на эту должность вместо себя Елену Шуляк.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена - боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", – заявил Корниенко.

В "Слуге народа" также отметили, что Корниенко останется членом партии и "будет активно участвовать в ее жизни".

Напомним, 15 ноября, состоится съезд пропрезидентской партии, на котором будут выбирать нового главу политсилы, поскольку 8 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии "Слуга народа". Такое решение он объяснил желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера.

В то же время ранее некоторые нардепы от "Слуги народа" сообщили, что главой партии вместо Александра Корниенко на ближайшем съезде партии могут назначить народную депутатку Елену Шуляк.

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