Стало известно, кого Трамп планирует сделать министром финансов США

62-летний Бессент был ключевым экономическим советником Трампа во время предвыборной кампании.

Переходная команда новоизбранного президента Дональда Трампа готовится объявить, что он избрал руководящего фондом Key Square Group Скотта Бессента следующим министром финансов США, как сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что объявление будет сделано уже в скором времени, сообщили люди, пожелавшие сохранить анонимность.

62-летний Бессент был ключевым экономическим советником Трампа во время предвыборной кампании, пропагандируя его планы и создавая политические речи. Если это будет подтверждено Сенатом, который будет в руках республиканцев до того момента, как Трамп вступит в должность в январе, Бессент возьмет на себя роль высшего экономического политика страны.

"Министры финансов несут огромную ответственность за глобальную экономику, включая надзор за крупнейшим в мире рынком облигаций, сбором налогов и экономическими санкциями", — пишет издание.

Трамп учитывал эту должность нескольких кандидатов, включая исполнительного директора Apollo Global Management Inc. Марка Роуэна, бывшего губернатора Федеральной резервной системы Кевина Уорша и сенатора от Теннесси Билла Хегерти. Другого претендента Говарда Лутника ранее сняли с баллотирования, когда Трамп назначил его возглавить Министерство торговли.

Пока объявление кандадатуры не будет окончательным, Трамп может выбрать другого кандидата. Переходная команда Трампа и Бессента не сразу ответили на запросы о комментариях.

Бессент был сторонником перестройки валютной политики США, хотя он не поддерживал открытую стратегию обесценивания доллара. В первый срок Трампа тогдашний президент называл повышение курса доллара вредным для американских производителей и даже рассматривал возможность государственного вмешательства для управления стоимостью доллара.

Бессент признал, что хотя ослабление доллара было бы полезно для некоторых частей экономики, некоторые предложения Трампа повысили бы его стоимость.

"Тарифы влекут за собой укрепление доллара, поэтому слабый доллар с тарифами – это экономическая аномалия", – сказал Бессент в интервью Bloomberg TV, соглашаясь с анализом многих экономистов.

В недавней статье в Wall Street Journal Бессент сказал, что избрание Трампа "привело к наибольшему однодневному росту курса доллара США за более чем два года, и третье по величине за последнее десятилетие"

"Это вотум доверия лидерству США на международном уровне и доллару как мировой резервной валюте", — сказал он.

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Напомним, что ранее кандидат Трампа на должность генпрокурора снял свою кандидатуру после секс-скандала.

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