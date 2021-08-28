Стало известно, кому США передадут аэропорт Кабула после вывода войск

Стало известно, кому США передадут аэропорт Кабула после вывода войск

Сейчас "Талибан" устанавливает контроль над аэропортом в Кабуле, но в Пентагоне уверяют, что позиции сохраняют американские военные.

США после завершения вывода своего контингента из Афганистана 31 августа передадут управление аэропортом Кабула афганцам.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге.

"После нашего выхода мы передадим аэропорт обратно афганскому народу", — сказал он.

Напомним, что подразделения движения "Талибан" начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта, но в Пентагоне заявили, что до завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула обеспечивают вооруженные силы США и их союзников, а сейчас американские военные продолжают полностью контролировать кабульский аэропорт.

Ранее сообщалось о 170 погибших в результате теракта в результате теракта в аэропорту Кабула.

В частности, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных и сообщили о 18 раненых.

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Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. В заявлении террористы подчеркнули, что целью нападения были те, кто сотрудничал с американской армией.

Также "Талибан" предложил Турции управлять аэропортом Кабула.

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