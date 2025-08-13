Стало известно, кто будет охранять Путина во время саммита на Аляске

Владимир Путин. / © Associated Press

Безопасность диктатора РФ Владимира Путина во время визита в американский штат Аляска будет гарантировать его личная охрана вместе с Секретной службой США.

Об этом сообщил бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд в интервью РосСМИ.

По его словам, такая практика является стандартной. Мол, политические разногласия между странами на это не влияют. Правоохранители разных стран в таких случаях "откладывают политику в сторону". В качестве примера он привел ежегодную сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где охранники из десятков государств взаимодействуют слаженно и эффективно.

Заметим, что у Макдоналда более 20 лет опыта работы в американской Секретной службе. Он координировал меры по безопасности на крупных международных саммитах. Сейчас он преподает уголовное право в Университете Нью-Гейвена.

Как сообщалось, уже в ближайшую пятницу, 15 августа, состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Местом переговоров стала объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. По информации CNN, Штаты столкнулись с трудностями при поиске места проведения саммита, поскольку сейчас идет пик туристического сезона на Аляске.

Тем временем сенатор-республиканец Линдси Грэм хвастался тем, как Трамп дожал "фюрера". Якобы встреча политиков стала возможной из-за решительных действий американского лидера. В частности, Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине.