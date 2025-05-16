Стало известно, кто будет представлять США на переговорах между Россией и Украиной

Флаг США. / © Getty Images

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В Стамбуле, 16 мая, подтверждена встреча России и Украины с участием представителя США. Впрочем, Вашингтон на переговорах с российской делегацией не будет представлять госсекретарь Марко Рубио.

Об этом сообщила представитель Государственного департамента США Темми Брюс, пишет ВВС.

По ее словам, американским представителем будет директор по политическому планированию США Майкл Антон.

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Корреспондент Том Бейтман, сопровождающий американскую делегацию, отмечает, что отсутствие Рубио - это "признак того, как на каждом этапе американцы выдвигали требования, а затем Путин медлил и передвигал эти требования".

Отметим, корреспонденты BBC также сообщали, что Рубио приземлился в Стамбуле. Впрочем, настроение у делегации США "мрачным".

Напомним, сегодня переговоры в Стамбуле пройдут в двух форматах: трехсторонняя встреча Турция-США-Украина, а также трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина. Переговоры Москвы и Киева начнутся спустя.

В преддверии переговоры не состоялись. Глава делегации, советник диктатора РФ Владимир Мединский заявил, что они готовы к компромиссам. Впрочем, к каким именно не уточнил.

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Дата публикации 12:10, 15.05.25 Количество просмотров 423 Буданов знает, ждать ли Путина в Анкаре! Ответ короткий - нет! Эксклюзив ТСН