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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Стало известно, кто будет представлять США на переговорах НАТО по Украине

Стало известно, что Государственный секретарь США Марк Рубио примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Турции.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Государственный секретарь США Марк Рубио

Государственный секретарь США Марк Рубио. / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио примет участие в неформальной встрече глав МИД стран НАТО, которая состоится в Турции 14-16 мая. Основными темами переговоров станут поддержка и прекращение войны, развязанной Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил Государственный департамент США, Рубио будет продвигать ключевые приоритеты администрации Дональда Трампа. В частности, речь пойдет об "обеспечении справедливого распределения ответственности между союзниками для укрепления и повышения эффективности НАТО" накануне июньского саммита Альянса в Гааге.

Накануне стало известно, что Трамп обратился к президенту Турции Эрдогану с предложением стать посредником в переговорах по окончании войны в Украине. Аналитики считают, что это указывает на одно: Трамп не в силах выполнить свои обещания, поэтому ищет поддержку.

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