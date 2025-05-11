Стало известно, кто будет представлять США на переговорах НАТО по Украине

Государственный секретарь США Марк Рубио. / © Associated Press

Реклама

Государственный секретарь США Марко Рубио примет участие в неформальной встрече глав МИД стран НАТО, которая состоится в Турции 14-16 мая. Основными темами переговоров станут поддержка и прекращение войны, развязанной Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил Государственный департамент США, Рубио будет продвигать ключевые приоритеты администрации Дональда Трампа. В частности, речь пойдет об "обеспечении справедливого распределения ответственности между союзниками для укрепления и повышения эффективности НАТО" накануне июньского саммита Альянса в Гааге.

Реклама

Накануне стало известно, что Трамп обратился к президенту Турции Эрдогану с предложением стать посредником в переговорах по окончании войны в Украине. Аналитики считают, что это указывает на одно: Трамп не в силах выполнить свои обещания, поэтому ищет поддержку.