Стало известно, кто именно следил за Миндичем и другими фигурантами дела "Энергоатома"

Коррупция в "Энергоатоме" / © ТСН

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что находящийся под стражей детектив Руслан Магамедрасулов осуществлял документирование Тимура Миндича и других лиц, причастных к коррупционной схеме в рамках операции "Мидас".

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК), ссылаясь на официальный ответ ведомства.

"Руководитель четвертого подразделения детективов четвертого главного подразделения детективов НАБУ Магамедрасулов ​​Р.С. осуществлял документирование лиц, причастных к преступной схеме, выявленной во время операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики под названием 'Мидас'", — отметили в НАБУ в ответе на запрос адвоката и заместителя исполнительного директора ЦПК Елены Щербан.

Сегодня, 12 ноября в 13:15, Киевский апелляционный суд рассматривает вопрос продления меры пресечения Магамедрасулову. Заседание проходит по адресу: улица Соломенская, 2А.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов ранее подтверждал участие Магамедрасулова в деле "Энергоатома".

"Руслан Магамедрасулов, который находится в СИЗО, был непосредственно причастен к этому делу и благодаря ему мы получили ряд доказательств, которые сыграли ключевую роль", - заявил Абакумов в эфире "Украинской правды".

Он также отметил, что операция Мидас была масштабной и многошаговой, направленной на разоблачение системной коррупции в Энергоатоме, и на финальном этапе в ней был задействован почти весь состав НАБУ.

"Почти весь, потому что несколько наших сотрудников находятся в СИЗО", - добавил Абакумов.