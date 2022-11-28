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Стало известно, кто на этой неделе продвигал пророссийские нарративы кремлевской пропаганды.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3834
Время на прочтение
2 мин
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Стало известно, кто на этой неделе продвигал пророссийские нарративы кремлевской пропаганды.

Фото: Associated Press

На этой неделе кремлевская пропаганда пыталась продвигать пророссийские нарративы через польских СМИ и чиновников.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в сообщении в Telegram-канале.

  • Через фейковый аккаунт главы горсовета Люблина Ярослава Пакулы распропаганда распространила сообщение об умышленном падении украинской ракеты на территорию Польши. Цель – остановить поставки Украине оружия и других средств защиты от страны-агрессора.
  • Российские СМИ цитировали польского политолога Лешека Сикульского, которого издание Gazeta Wyborcza осудило за распространение антиукраинских и антиамериканских нарративов в Польше. Дезинформирование украинцев осуществлено с целью рассорить Украину с Польшей, которая является нашим союзником.
  • Газета Myśl Polska распространяла нарративы об «усталости Запада от Украины», «хищении помощи от союзников» и «недействии санкций, наложенных на Россию». Цель – посеять сомнения у населения Украины и раздуть измену.

Напомним, что ранее оккупанты распространяли фейковую информацию о том, что украинские военные "используют мирное население как "живой щит".

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Дата публикации
Просмотры
3834
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