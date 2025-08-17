- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1658
- Время на прочтение
- 1 мин
Стало известно, кто поедет с Зеленским в Вашингтон
Европейские лидеры отправляют своих представителей в Вашингтон, чтобы поддержать Зеленского во время переговоров с Трампом.
В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Вместе с ним отправятся федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом глава Европейской комиссии сообщила на своей странице в соцсети X.
«По просьбе президента Зеленского я завтра приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами», — уточнила она.
Также в Вашингтон отправятся немецкий канцлер Мерц, итальянский премьер Мелони и президент Финляндии Стубб.
Ранее стало известно, что Зеленский уезжает в США после телефонного разговора с Трампом.
В преддверии встречи Владимира Зеленского в Вашингтоне появилось беспокойство, что радушное отношение Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину может не распространиться на украинского президента. В этой связи Европа планирует отправит мощных игроков для поддержки Украины и обеспечения включения европейской стороны в дальнейшие переговоры.
Издание Bloomberg пишет, что визит в США станет поворотным моментом для Зеленского.