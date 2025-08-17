Стало известно, кто поедет с Зеленским в Вашингтон

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Вместе с ним отправятся федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом глава Европейской комиссии сообщила на своей странице в соцсети X.

«По просьбе президента Зеленского я завтра приму участие во встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами», — уточнила она.

Также в Вашингтон отправятся немецкий канцлер Мерц, итальянский премьер Мелони и президент Финляндии Стубб.

Ранее стало известно, что Зеленский уезжает в США после телефонного разговора с Трампом.

В преддверии встречи Владимира Зеленского в Вашингтоне появилось беспокойство, что радушное отношение Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину может не распространиться на украинского президента. В этой связи Европа планирует отправит мощных игроков для поддержки Украины и обеспечения включения европейской стороны в дальнейшие переговоры.

Издание Bloomberg пишет, что визит в США станет поворотным моментом для Зеленского.