Стало известно, кто сможет претендовать на президентское кресло в Армении

Президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке.
Руководитель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян и действующий глава МИД Армении Арарат Мирзоян могут стать кандидатами на пост президента республики.
Об этом информирует армянская газета "168 часов".
Заметим, что Марукян был оппозиционным депутатом парламента Армении, в 2017-2019 годы входил в депутатский блок "Елк" вместе с действующим премьером Армении Николом Пашиняном. По итогам внеочередных выборов в парламент 2021 года его партия "Светлая Армения" не прошла в законодательный орган.
Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики.
Ряд армянских СМИ пишет, что он находится в Лондоне.
Заметим, что внеочередные выборы президента Армении, в соответствии с Конституцией республики, могут состояться в середине февраля. Президента республики будут избирать депутаты Национального Собрания. Президент Армении избирается сроком на семь лет.
Как сообщалось, 8 января Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении в приграничном Кельбаджарском районе. Впрочем, в Армении опровергали заявление Баку об обстреле позиций Азербайджана.
Напомним, в ноябре 2021 года между Азербайджаном и Арменией возобновились бои на спорной территории. Днем 16 ноября министерства обороны обеих стран обнародовали заявления. В них стороны обвиняли друг друга в провокациях.
На границе Армении и Азербайджана перестали стрелять после разговора президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном.
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