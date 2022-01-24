Стало известно, кто сможет претендовать на президентское кресло в Армении

Стало известно, кто сможет претендовать на президентское кресло в Армении

Президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке.

Руководитель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян и действующий глава МИД Армении Арарат Мирзоян могут стать кандидатами на пост президента республики.

Об этом информирует армянская газета "168 часов".

Заметим, что Марукян был оппозиционным депутатом парламента Армении, в 2017-2019 годы входил в депутатский блок "Елк" вместе с действующим премьером Армении Николом Пашиняном. По итогам внеочередных выборов в парламент 2021 года его партия "Светлая Армения" не прошла в законодательный орган.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики.

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Ряд армянских СМИ пишет, что он находится в Лондоне.

Заметим, что внеочередные выборы президента Армении, в соответствии с Конституцией республики, могут состояться в середине февраля. Президента республики будут избирать депутаты Национального Собрания. Президент Армении избирается сроком на семь лет.

Как сообщалось, 8 января Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении в приграничном Кельбаджарском районе. Впрочем, в Армении опровергали заявление Баку об обстреле позиций Азербайджана.

Напомним, в ноябре 2021 года между Азербайджаном и Арменией возобновились бои на спорной территории. Днем 16 ноября министерства обороны обеих стран обнародовали заявления. В них стороны обвиняли друг друга в провокациях.

На границе Армении и Азербайджана перестали стрелять после разговора президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном.

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