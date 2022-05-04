Стало известно, кто станет новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Стало известно, кто станет новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Церемония передачи полномочий, как ожидается, состоится летом.

Очередным верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе станет американский генерал Кристофер Каволи и он сменит на этом посту Тода Уолтерса.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на НАТО.

«Североатлантический совет НАТО объявил о назначении генерала Кристофера Каволи, сухопутных войск Соединенных Штатов, верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе. Сейчас генерал Каволи служит командующим вооруженными силами США в Африке», — говорится в сообщении.

После завершения процесса утверждения в должности генерал Каволи примет назначение в качестве преемника генерала Тода Уолтерса, представляющего Воздушные силы США. Церемония передачи полномочий, как ожидается, состоится летом в Штабе верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (Монс, Бельгия).

Генерал Тод Уолтерс был назначен на этот пост в мае 2019 года.

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