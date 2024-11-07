Стало известно, кто, вероятно, будет отвечать за нацбезопасность в администрации Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не хочет видеть в своей команде по национальной безопасности бывших генералов, предпочитая бизнесменов и руководителей компаний.

Об этом сообщило издание Axios.

Трамп также планирует привлечь к руководящим должностям в Вашингтоне людей, лояльных ему. Трамп неоднократно во время предвыборной кампании выражал желание начать переговоры между Россией и Украиной по прекращению войны, а также стремится завершить конфликты в Газе и Ливане к своей инаугурации.

Издание Axios сообщает, что основным кандидатом на должность госсекретаря является бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, консультировавший Трампа по вопросам внешней политики во время предвыборной кампании. Другие возможные кандидатуры включают сенатора Билла Хагерти, бывшего советника по нацбезопасности Роберта О'Брайена, а также бывшего представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса.

Бывший посланник Трампа в Иране Брайан Хук, вероятно, возглавит переходную команду Госдепартамента. Конгрессвумен Элис Стефаник рассматривается как одна из основных кандидаток на должность посла США в ООН в новой администрации Дональда Трампа. На должность министра обороны есть несколько возможных кандидатов, среди которых бывший госсекретарь Майк Помпео и республиканец Майкл Уолтц.

Уолтц также может стать кандидатом на должность директора ЦРУ вместе с Джоном Рэтклиффом, который короткое время занимал должность директора Национальной разведки во времена Трампа. Сенатор Том Коттон также среди тех, кого обсуждают для ключевых должностей в оборонном секторе или разведке.

Кроме того, Гренелл и Уолтц могут стать советниками по национальной безопасности в новом Белом доме. Представители администрации Трампа отмечают, что предусмотреть окончательные назначения сложно, ведь даже в первом сроке Трампа мало кто ожидал, что Рекс Тиллерсон станет госсекретарем.

"Рекс Тиллерсон не входил в первые 3 тысячи людей, которых упоминали как кандидатов на должность государственного секретаря", — заявил бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Напомним, один из кандидатов Трампа на должность главы Пентагона отказался от должности.

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