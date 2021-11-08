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Стало известно, кто вместо Корниенко может стать главой партии "Слуга народа"

Стало известно, кто вместо Корниенко может стать главой партии "Слуга народа"

По словам спикера "СН" Юлии Палийчук, съезд партии, на котором будут выбирать новое руководство, состоится в этом месяце.

Главой партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко на ближайшем съезде партии могут назначить народного депутата Елену Шуляк.

Как сообщает в своем телеграм-канале нардеп Александр Качура, именно Шялук станет новой главой политсилы.

"Лично я рекомендую на эту позицию Елену Шуляк, которая, по моему мнению, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы. Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит и именно Елена Шуляк станет новым главой партии", — написал он.

Также эту информацию LB.ua подтвердили несколько источников из "Слуги народа". Один из собеседников среди причин такого назначения назвал то, чтобы политическим оппонентам "было неудобно с ней воевать на эфирах", а также необходимость обновить команду. Еще один источник LB.ua в руководстве партии объяснил выбор кандидатуры Шуляк следующим образом: "активная, опытная менеджер, может руководить и медийно отрабатывать. И нет "шлейфа", который у Корниенко накопился за три года".

Стоит отметить, что 8 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя партии "Слуга народа".

Напомним, ранее пост первого вице-спикера занимал Руслан Стефанчук, который стал председателем Рады и занял место уволенного Дмитрия Разумкова.

Следует отметить, что Корниенко был руководителем партии с 10 ноября 2019 года. 19 октября 2021 года 256 депутатов Рады проголосовали за его назначение первым вице-спикером украинского парламента.

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Новости Украины: Александр Корниенко занял должность первого вице-спикера
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