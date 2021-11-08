Стало известно, кто вместо Корниенко может стать главой партии "Слуга народа"

По словам спикера "СН" Юлии Палийчук, съезд партии, на котором будут выбирать новое руководство, состоится в этом месяце.

Главой партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко на ближайшем съезде партии могут назначить народного депутата Елену Шуляк.

Как сообщает в своем телеграм-канале нардеп Александр Качура, именно Шялук станет новой главой политсилы.

"Лично я рекомендую на эту позицию Елену Шуляк, которая, по моему мнению, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы. Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит и именно Елена Шуляк станет новым главой партии", — написал он.

Также эту информацию LB.ua подтвердили несколько источников из "Слуги народа". Один из собеседников среди причин такого назначения назвал то, чтобы политическим оппонентам "было неудобно с ней воевать на эфирах", а также необходимость обновить команду. Еще один источник LB.ua в руководстве партии объяснил выбор кандидатуры Шуляк следующим образом: "активная, опытная менеджер, может руководить и медийно отрабатывать. И нет "шлейфа", который у Корниенко накопился за три года".

Стоит отметить, что 8 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя партии "Слуга народа".

Напомним, ранее пост первого вице-спикера занимал Руслан Стефанчук, который стал председателем Рады и занял место уволенного Дмитрия Разумкова.

Следует отметить, что Корниенко был руководителем партии с 10 ноября 2019 года. 19 октября 2021 года 256 депутатов Рады проголосовали за его назначение первым вице-спикером украинского парламента.

Новости Украины: Александр Корниенко занял должность первого вице-спикера

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