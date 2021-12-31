Стало известно, кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ: подробности

Стало известно, кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ: подробности

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден условились, что переговоры по безопасности будут проходить по трем трекам.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман будет возглавлять американскую делегацию на переговорах с Россией по безопасности.

Об этом информирует CNN со ссылками на несколько источников.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден условились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам: двусторонние Россия и США - в Женеве, Россия и НАТО - в Брюсселе и в Вене - по линии ОБСЕ.

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Тем временем Россию в Женеве будет представлять замглавы МИД России Сергей Рябков, на переговорах с ОБСЕ - постпред при организации Александр Лукашевич.

Ранее Байден заявил Путину, что США и их союзники ответят, если Россия ворвется в Украину. Байден подчеркнул, что существенный прогресс в диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.

Напомним, ранее российский МИД обнародовал так называемый "проект договора между Москвой и Вашингтоном" о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

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