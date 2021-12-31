Стало известно, кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ: подробности

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден условились, что переговоры по безопасности будут проходить по трем трекам.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман будет возглавлять американскую делегацию на переговорах с Россией по безопасности.
Об этом информирует CNN со ссылками на несколько источников.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден условились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам: двусторонние Россия и США - в Женеве, Россия и НАТО - в Брюсселе и в Вене - по линии ОБСЕ.
Тем временем Россию в Женеве будет представлять замглавы МИД России Сергей Рябков, на переговорах с ОБСЕ - постпред при организации Александр Лукашевич.
Ранее Байден заявил Путину, что США и их союзники ответят, если Россия ворвется в Украину. Байден подчеркнул, что существенный прогресс в диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.
Напомним, ранее российский МИД обнародовал так называемый "проект договора между Москвой и Вашингтоном" о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
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