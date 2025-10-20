Стало известно, кто возглавит делегацию США по подготовке встречи Трампа и Путина: неожиданный выбор американцев

Марк Рубио / © Associated Press

США намерены провести больше подготовительных дипломатических консультаций с Россией перед саммитом в Будапеште , чем перед первой встречей Трампа и Путина в августе на Аляске.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, подготовительную делегацию США возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместо спецпосланника президента Стива Уиткоффа. Это изменение было положительно воспринято как украинскими, так и европейскими чиновниками, ведь участие Рубио означает более высокий уровень дипломатического представительства и большее влияние в будущих переговорах.

Как отмечает WSJ, команда президента США Дональда Трампа пытается усилить переговорные позиции и обеспечить более эффективный дипломатический фундамент для встречи двух лидеров по сравнению с совещанием на Аляске. Предыдущий саммит, по оценкам журналистов, не дал значительных результатов и был «широко расценен как победа Москвы».

Издание также напоминает, что вечером 16 октября, в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в США, Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. После нее была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Предварительные консультации американской и российской делегаций запланированы на следующую неделю.

Напомним, в интервью телеканалу Fox News в воскресенье Дональд Трамп заявил, что уверен в возможности достичь окончания войны, добавив, что Путин «что-то получит, потому что он уже выиграл определенную территорию».