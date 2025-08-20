Стало известно, кто возглавит группу по разработке предложения по гарантиям безопасности для Украины

Марк Рубио. / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу по разработке предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом сообщили CNN представитель Белого дома и другой источник.

Отмечается, что Рубио, также исполняющий обязанности временного советника по национальной безопасности, будет работать с европейскими советниками по национальной безопасности над предложением, направленным на обеспечение обороны Украины, если она согласится на соглашение с Россией о прекращении войны.

Другой знакомый источник сообщил, что в ближайшие дни состоится ряд встреч для обсуждения потенциальных гарантий безопасности.

Напомним, президент Дональд Трамп исключил возможность присутствия американских войск на территории Украины, но оставил возможность другой возможной поддержки со стороны США.

"Президент понимает, что гарантии безопасности чрезвычайно важны для обеспечения крепкого мира, и он поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничество и обсуждать эти вопросы с Украиной и Россией", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.