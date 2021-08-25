Стало известно, кто взял на себя координацию эвакуации людей из аэропорта Кабула

Стало известно, кто взял на себя координацию эвакуации людей из аэропорта Кабула

Сейчас нужно сделать так, чтобы Афганистан больше не служил платформой для международных террористов, атакующих страны Запада.

НАТО координирует обеспечение эвакуации людей из аэропорта Кабула.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс координирует обеспечение эвакуации людей из аэропорта Кабула. Об этом он сказал на виртуальном совещании лидеров Группы семи (G7), — пишет "Интерфакс-Украина".

"Несколько сотен сотрудников и подрядчиков НАТО предоставляют важные услуги, такие как управление воздушным движением, поставка топлива и связь в аэропорту", — заметил он.

Столтенберг добавил, что НАТО также взяла на себя координирующую роль, чтобы обеспечить максимально эффективную эвакуацию людей, и подчеркнул важность того, чтобы аэропорт Кабула оставался открытым для продолжения эвакуации.

Также важно сохранить успехи, достигнутые афганским народом за последние 20 лет при значительной поддержке всего международного сообщества. А главный приоритет НАТО сейчас - сделать так, чтобы Афганистан больше не служил платформой для международных террористов, атакующих страны Запада.

В то же время союзники по НАТО будут продолжать бороться с международным терроризмом и следить, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористических групп.

Напомни, что президент США Джо Байден считает, что ИГ ищет возможность для атак на американских военных и их союзников в Афганистане.

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