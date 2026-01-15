ТСН в социальных сетях

Политика
Стало известно, кто заменит Федорова в Минцифре

Временно ведомство возглавит Александр Борняков.

Федорову нашли замену

Федорову нашли замену / © Associated Press

Обязанности министра цифровой трансформации после отставки Михаила Федорова будет временно выполнять его заместитель Александр Борняков.

Об этом сообщает Кабмин.

Александр Борняков работает в ведомстве с первых дней его создания и является ключевой фигурой в команде цифровизации страны.

Напомним, 13 января Верховная Рада официально поддержала «большую перезагрузку» Владимира Зеленского, уволив главу Минцифры и вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля и главу СБУ Василия Малюка с их должностей.

В частности, за отставку первого вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова проголосовало 277 депутатов.

Федоров поблагодарил депутатов за совместную работу и рассказал собравшимся в зале о результатах своего ведомства за последние более шести лет.

