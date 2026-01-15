- Дата публикации
Стало известно, кто заменит Федорова в Минцифре
Временно ведомство возглавит Александр Борняков.
Обязанности министра цифровой трансформации после отставки Михаила Федорова будет временно выполнять его заместитель Александр Борняков.
Об этом сообщает Кабмин.
Александр Борняков работает в ведомстве с первых дней его создания и является ключевой фигурой в команде цифровизации страны.
Напомним, 13 января Верховная Рада официально поддержала «большую перезагрузку» Владимира Зеленского, уволив главу Минцифры и вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля и главу СБУ Василия Малюка с их должностей.
В частности, за отставку первого вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова проголосовало 277 депутатов.
Федоров поблагодарил депутатов за совместную работу и рассказал собравшимся в зале о результатах своего ведомства за последние более шести лет.