Стало известно место встречи Трампа и Путина на Аляске

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, штат Аляска.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, США столкнулись с трудностями при поиске места проведения саммита, поскольку сейчас идет пик туристического сезона на Аляске. Это существенно ограничило выбор площадок, способных принять двух мировых лидеров.

Реклама

По информации источников издания, организаторы пришли к выводу, что единственным жизнеспособным вариантом является Анкоридж.

«И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, будет отвечать требованиям исторической встречи», — отмечают журналисты.

В то же время, как пишет издание, в Белом доме надеялись избежать ситуации, когда российский лидер и его окружение будут размещены на военной базе США.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио и руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудили по телефону позиции накануне предстоящих дипломатических шагов, запланированных на эту неделю.

Реклама

Мы ранее информировали, что госсекретарь США Марк Рубио заявил, что США впервые получили сигналы Кремля об условиях завершения войны.