Стало известно, можно ли конфисковать собственность руководителей МСЭК

Конфисковать собственность руководителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) невозможно, за противоправные действия им грозит только статья о недостоверном декларировании.

Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик.

“В соответствии с действующим законодательством, представителей МСЭК можно привлечь к ответственности только за недостоверное декларирование. Есть еще два других элемента – это незаконное обогащение и необоснованные активы как элементы финансового контроля”, – сказал он.

Для привлечения руководителей МСЭК к ответственности за незаконное обогащение и необоснованные активы следует внести изменения в Уголовный и Гражданский процессуальный кодексы. НАПК уже работает над этими изменениями. Также отмечено, что до 2023 года работники МСЭК не подавали деклараций о своих имуществах и доходах.

Статья 366-2 УКУ "Декларирование недостоверной информации" предусматривает наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов, общественных работ на 150-240 часов, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что будет с МСЭК после ликвидации и где возможно будет получить справки.

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