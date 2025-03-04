Стало известно, о чем будет говорить Трамп в обращении к Конгрессу

"Восстановление американской мечты" — это тема первого выступления президента США Дональда Трампа за его второй срок на совместной сессии Конгресса.

Об этом стало известно Fox News Digital.

Представители Белого дома сообщили, что речь под названием "Восстановление американской мечты" будет включать четыре основных раздела: достижение Трампа во время второго срока на этот момент в стране и за рубежом; что администрация Трампа сделала для экономики; президент снова призывает Конгресс принять дополнительное финансирование безопасности границ; и планы президента по миру во всем мире.

"Президент Трамп достиг за один месяц больше, чем любой президент за четыре года, и возобновление американской мечты идет полным ходом. В своем совместном обращении к Конгрессу президент Трамп отпразднует свой чрезвычайно успешный первый месяц пребывания в должности, очертив свое смелое, амбициозное и здоровое видение будущего", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, что ранее в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи США для Украины.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", – сказал представитель Белого дома.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".

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