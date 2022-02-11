Стало известно, о чем будут говорить на встрече министры обороны Британии и России

Стало известно, о чем будут говорить на встрече министры обороны Британии и России

Встреча и переговоры министров запланирована в Москве 11 февраля.

Глава британского Министерства обороны Бен Уоллес на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгом "даст четко понять, что вторжение в Украину дорого обойдется" Кремлю.

Об этом пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, Уоллес прибудет на встречу с новым пакетом санкций, "чтобы убедить Кремль отступить от предела войны".

Кроме того, планируется, что глава Минобороны Британии даст своему коллеге из Москвы понять, что вторжение в Украину будет исключительно "проигрышным шагом".

Как отмечают в издании, это могут быть последние двусторонние переговоры представителей двух стран.

Напомним, 10 февраля глава МИД Британии Лиз Трасс провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Последний тогда окрестил встречу "разговором немого с глухим".

После этого в Великобритании одобрили поправки к закону о санкциях в отношении России, которые позволят Лондону усиливать наложенные ограничения.

Читайте также: