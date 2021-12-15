Стало известно, о чем говорила помощница Блинкена с российским руководством.

Карен Донфрид находится в Москве, где встречается с российским руководством, чтобы выразить обеспокоенность в связи с силовой эскалацией РФ вблизи Украины.
Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии доктор Карен Донфрид на встречах в Москве отмечает недопустимость военной эскалации у границ Украины.
Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.
«Карен Донфрид находится в Москве, где встречается с российским руководством, чтобы выразить нашу обеспокоенность в связи с силовой эскалацией РФ вблизи Украины», — отметила администрация Байдена.
Она добавила, что помощница госсекретаря США на переговорах с представителями российских властей подчеркивает готовность Вашингтона к разрешению конфликта на востоке Украины.
Представительница Белого дома напомнила, что накануне Донфрид на встречах с руководством Украины подтвердила приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности, а также «обсудила пути продвижения вперед».
Псаки подчеркнула, что визиты Донфрида в Украину и РФ, а также другие усилия США преследуют цель сохранения дипломатического подхода, который должен привести к деэскалации в регионе.
Как сообщалось ранее, у России сейчас более 100 тысяч военных, которые находятся на территории от аннексированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси.
По данным Минобороны, украинская армия насчитывает около 250 тысяч военных, 200 тысяч резервистов в территориальных подразделениях и 400 тысяч ветеранов украинско-российской гибридной войны.
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