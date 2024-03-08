Стало известно, о чем Зеленский и Эрдоган будут говорить в Стамбуле

Анонимный турецкий дипломат раскрыл детали визита украинского лидера Зеленского в Стамбул.
Турция подчеркнет свою неизменную жесткую поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул в пятницу, 8 марта.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
Зеленский проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ходу украинско-российской войны, черноморского зернового соглашения и двусторонних отношений. Пока неизвестно, будут ли лидеры стран проводить пресс-конференцию.
"Планируется донести, что Турция продолжает свои усилия для скорейшего прекращения войны на основе переговоров", — сообщил источник.
Среди вопросов повестки дня – развитие событий по новому положению о навигационной безопасности коммерческих судов между Россией и Украиной после прекращения Черноморской инициативы.
Турция, которая является членом НАТО, имеет общую морскую границу с Украиной и Россией в Черном море и "стремится поддерживать хорошие связи с обеими странами во время войны". Следует добавить, что Турция оказывала военную поддержку Киеву, но выступала против санкций против России.
"Когда мир вернется в Украину, мы стремимся и дальше поддерживать усилия по восстановлению страны на основе нашего стратегического партнерства", — сказал анонимный дипломат.
Визит Зеленского в Турцию
В пятницу, 8 марта 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию и встретится с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства сообщил, что он будет говорить о безопасности в Черном море, мирных инициативах, освобождении пленных и оборонном сотрудничестве.
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