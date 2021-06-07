Стало известно, о какой военной помощи шла речь во время общения Зеленского с американскими сенаторами

Украинский президент обсуждал с США усиление безопасности на Черном и Азовском морях.
Военная помощь Украине, которая обсуждалась во время визита американских сенаторов и госсекретаря США Энтони Блинкена, касается укрепления обороны страны в Черном и Азовском морях.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, — пишет Axios.
"Я встречался с побывавшими у нас американскими сенаторами, раньше я встречался с госсекретарем США. Мы обсуждали увеличение военной помощи. К сожалению, я не могу поделиться деталями, но это очень, очень важно для нас. Речь шла о безопасности, об укреплении безопасности в Черном и Азовском морях, потому что наши позиции там достаточно слабы, на мой взгляд. Россия практически доминирует на Черном море, это правда, и мы это признаем, и мы хотели бы, чтобы у нас там были серьезные силы - только для целей обороны, для обороны нашей страны и границ", — говорится в сообщении.
По словам украинского лидера, обсуждались также некоторые другие вопросы, связанные с оказанием помощи Украине в сфере безопасности.
Ране в Украине побывала делегация американских сенаторов. А госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину 6 мая.
Читайте также:
- Госсекретарь США Блинкен назвал "продуктивным" свой визит в Украину
- Оружия не будет: Германия ответила на обвинения Зеленского о недостаточной помощи