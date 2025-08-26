Стало известно о теме тайных обсуждений США и РФ на Аляске: детали от Reuters

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

В рамках последних дипломатических усилий по поиску мира в Украине представители правительств США и России в августе вели дискуссии не только о политике, но и о возможных энергетических соглашениях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых собеседников, знакомых с ходом переговоров.

По информации источников издания, эти договоренности могли стать рычагом для Кремля, чтобы пойти на уступки в мирном процессе, а для Вашингтона — основанием частично ослабить санкции.

После вторжения в Украину Россия фактически потеряла доступ к международным инвестициям и крупным энергетическим проектам. Среди обсуждаемых идей — возвращение Exxon Mobil в проект «Сахалин-1», а также возможность поставки американского оборудования для программ по сжиженному газу, включая находящийся под санкциями Arctic LNG 2 . Отдельно, по сообщениям от 15 августа, поднимался вопрос о потенциальной покупке США российских атомных ледоколов.

Эти разговоры происходили во время поездки спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и его советником Кириллом Дмитриевым. По словам источников, отдельные вопросы также поднимались в Белом доме на встречах с президентом США Дональдом Трампом и кратко поднимались на саммите в Аляске.

«Белый дом стремился показать громкий результат после саммита на Аляске, например, объявив о большом инвестиционном партнерстве. Именно так Трамп считает, что он достиг успеха», — подчеркнул один из собеседников издания.

В Белом доме подтвердили, что команда Трампа поддерживает контакты с российскими и украинскими чиновниками, готовя двустороннюю встречу для завершения войны, но в то же время заявили, что раскрывать детали переговоров публично не в интересах США.

Exxon Mobil, «Роснефть» и Novatek отказались от комментариев, а представитель Дмитриева также не дал объяснений.

Издание напомнило, что в день саммита на Аляске Путин подписал указ, открывающий возможность возвращения иностранных инвесторов в «Сахалин-1», если они будут прилагать усилия для снятия западных санкций.

Exxon покинула российский рынок в 2022 году, зафиксировав убытки на 4,6 млрд долл., а ее долю в «Сахалине-1» государство фактически отобрало. Тем временем Arctic LNG 2, большая доля в котором принадлежит Novatek, оказался под американскими санкциями, ограничившими доступ к специализированным судам для Арктики. В апреле 2024 года завод частично возобновил производство, но объемы остаются незначительными.

К слову, перед встречей Трампа и Путина на Аляске таинственный инвестор скупал акции богатейшей нефтяной компании России — «Сургутнефтегаза». Акции компании резко взлетели в цене на Московской бирже.

Заметим, что в конце июля Politico писало об опасениях Европы относительно того, что Трамп предложит Кремлю «экономическую сделку» в обмен на мир с Украиной.